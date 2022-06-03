Пожар в БЦ "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы сняли с коптера

Пожар произошел в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы. Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров. Его удалось ликвидировать.

Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности. В тушении пожара принимали участие 340 человек, около 100 единиц техники и три вертолета.

По предварительным данным МЧС, в результате пожара пострадали два человека. В штабе пожаротушения заявили, что причиной возгорания стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

По факту пожара организовала проверку столичная прокуратура. Специалистами будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

Видео: "Мобильный репортер"