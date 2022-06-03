Пожар в БЦ "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы локализован

Пожарные локализовали возгорание в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова в Москве. Об этом сообщили в МЧС.

По данным Оперштаба, пострадали двое. Одного человека отвезли в НИИ Склифосовского, другому помощь оказали на месте.

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