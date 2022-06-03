Появилось видео изнутри сгоревшего БЦ на западе столицы

МЧС России опубликовало видео изнутри сгоревшего бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова.

На кадрах видно, как спасатели обследуют помещения, поскольку там еще могут оставаться люди. Отделка стен здания разрушена, на полу много воды.

Ранее сообщалось, что пожар тушат более 340 человек, используется около 100 единиц техники и три вертолета. На данный момент возгорание локализовано. На место пожара направлены 15 бригад станции скорой и неотложной помощи. Такое поручение дал Сергей Собянин.

По предварительным данным, всего из здания эвакуировано 125 человек. Одного человека госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Другие столичные больницы также полностью готовы к приему пациентов при необходимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.