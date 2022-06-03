Появилось видео изнутри сгоревшего БЦ на западе столицы

12:00
МЧС России опубликовало видео изнутри сгоревшего бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова.
На кадрах видно, как спасатели обследуют помещения, поскольку там еще могут оставаться люди. Отделка стен здания разрушена, на полу много воды.
Ранее сообщалось, что пожар тушат более 340 человек, используется около 100 единиц техники и три вертолета. На данный момент возгорание локализовано. На место пожара направлены 15 бригад станции скорой и неотложной помощи. Такое поручение дал Сергей Собянин.
По предварительным данным, всего из здания эвакуировано 125 человек. Одного человека госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Другие столичные больницы также полностью готовы к приему пациентов при необходимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: