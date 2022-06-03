Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим при пожаре в БЦ на западе Москвы – власти

Московские врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре в бизнес-центре на западе Москвы. Об этом сообщили власти города. По последним данным, огонь охватил 1,1 тысячи квадратных метров.

В ликвидации пожара принимает участие 340 человек, около 100 единиц техники и три вертолета. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.