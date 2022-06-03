Скорая помощь прибыла через 6 минут после начала пожара в БЦ "Гранд Сетунь плаза" – Ракова

Скорая помощь прибыла через шесть минут после начала пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза". Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящее время за помощью к медикам обратились двое пострадавших. Один человек получил отравление угарным газом и был госпитализирован врачами НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Ему оказывается вся необходимая помощь. При этом его жизни ничего не угрожает. Еще один пострадавший при пожаре обратился к врачам с ожогом кисти. Помощь ему была оказана на месте, от госпитализации мужчина отказался.

Ракова отметила, что на данный момент продолжаются работы по поиску людей. Все медицинские мощности находятся на месте ЧП. Медучреждения, задействованные при оказании помощи людям с ожогами, также готовы принять пациентов в случае необходимости.

Пожар вспыхнул в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" в пятницу, 3 июня. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности. В ликвидации пожара площадью 1,1 тысячи квадратных метров участвуют 340 человек, около 100 единиц техники и три вертолета.