БЦ горит в Москве на улице Горбунова на площади 1 000 "квадратов" – МЧС

Бизнес-центр горит в Москве на улице Горбунова на площади 1 000 "квадратов". Движение там перекрыто. Об этом заявили в МЧС.

Россияне могут расплачиваться картой "Мир" почти во всех отелях Турции, сообщили в Минтуризма страны.

Почти три тысячи московских семей начали переезд по программе реновации в мае.