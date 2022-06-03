На месте пожара в бизнес-центре на западе Москвы работают 15 бригад скорой помощи

На место пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" направлены 15 бригад станции скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи, сообщает Оперштаб Москвы.

Уточняется, что такое поручение дал Сергей Собянин. На данный момент из здания эвакуировали 125 человек, врачи на месте оказывают необходимую помощь.

Пожар вспыхнул в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" в пятницу, 3 июня, утром. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности. В ликвидации пожара площадью 1,1 тысячи квадратных метров участвуют 340 человек, около 100 единиц техники и три вертолета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.