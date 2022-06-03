Очевидец рассказала, как проходила эвакуация с горящего БЦ на западе Москвы

Бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза" загорелся на улице Горбунова на западе Москвы 3 июня. Очевидец Мария рассказала, как происходила эвакуация из здания.

По ее словам, сотрудники не сразу отреагировали на пожарную сигнализацию. В бизнес-центре периодически срабатывает данное предупреждение из-за тех, кто курит в туалетах, поэтому люди не придали этому должного внимания.

Только после того, как один из очевидцев показал им, что происходит снаружи, они спешно покинули здание. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.