Два человека спасены с верхних этажей горящего бизнес-центра в Москве

Два человека спасены с верхних этажей горящего на западе Москвы бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза". Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее из бизнес-центра вывели еще 120 сотрудников и посетителей и поиск людей продолжается, сообщает МЧС. На месте сейчас работают все оперативные службы города.

Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова на западе Москвы произошел утром в пятницу, 3 июня. По предварительным данным МЧС РФ, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров.

Пожару присвоен пятый ранг сложности. На месте работают 180 человек и 41 единица техники.

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