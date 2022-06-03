20 человек заблокированы огнем в БЦ на западе Москвы – источник

До 20 человек могут оставаться в горящем бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы, пишут информационные агентства.

Пожару присвоен предпоследний ранг сложности, горит тысяча квадратных метров. На улицу Горбунова уже приехали руководители МЧС.

Сергей Собянин распорядился принять все необходимые меры для эвакуации и тушения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.