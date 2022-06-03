"Загорелся, как спичка". Очевидец – о ЧП в БЦ на улице Горбунова

Бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза" загорелся на улице Горбунова на западе Москвы 3 июня. Очевидец Екатерина рассказала, что увидела черный дым из окна своего дома, который находится напротив здания.

По ее словам, бизнес-центр загорелся, как спичка. Через некоторое время приехали много автомобилей экстренных служб города, а улицы перекрыли. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.