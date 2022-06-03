Названа предварительная причина пожара в БЦ "Гранд Сетунь плаза"

11:00
Короткое замыкание стало причиной возгорания в здании бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы, сообщили ТАСС в штабе пожаротушения в пятницу.
"Причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения", – сказали в штабе.
Огонь стремительно распространился по фасаду здания, который почти полностью выгорел. Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. Ему присвоен пятый, максимальный номер сложности. В здании могут находиться до 20 человек.
На место пожара прибыли министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков и его заместитель Илья Денисов, который курирует Главное управление пожаротушения ведомства. Из здания спасены более 120 человек.
Сергей Собянин дал поручения по эвакуации людей и ликвидации пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза". Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: