Названа предварительная причина пожара в БЦ "Гранд Сетунь плаза"

Короткое замыкание стало причиной возгорания в здании бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы, сообщили ТАСС в штабе пожаротушения в пятницу.

"Причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения", – сказали в штабе.

Огонь стремительно распространился по фасаду здания, который почти полностью выгорел. Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. Ему присвоен пятый, максимальный номер сложности. В здании могут находиться до 20 человек.

На место пожара прибыли министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков и его заместитель Илья Денисов, который курирует Главное управление пожаротушения ведомства. Из здания спасены более 120 человек.

Сергей Собянин дал поручения по эвакуации людей и ликвидации пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза". Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

