Около 120 человек спасли при пожаре в БЦ на западе столицы

Более 120 человек спасены из горящего бизнес-центра на западе Москвы. Об этом сообщили в МЧС.

По предварительным данным, причиной крупного пожара мог стать поджог. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

