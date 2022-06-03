Глава МЧС Куренков прибыл на место пожара в БЦ "Гранд Сетунь плаза"

Глава МЧС Александр Куренков приехал на место пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза". Происшествию присвоили пятый уровень опасности.

Пожар площадью 1 000 квадратных метров ликвидируют 180 человек и 41 единица техники. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

