Замглавы МЧС Денисов прибыл на место пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза"

Замглавы МЧС России Илья Денисов прибыл на место крупного пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова на западе Москвы произошел утром в пятницу, 3 июня. По предварительным данным МЧС РФ, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. Пожару присвоен четвертый ранг сложности. На месте работают 180 человек и 41 единица техники.