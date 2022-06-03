Очевидец рассказал, как начался пожар в БЦ "Гранд Сетунь плаза"

Очевидец Юрий рассказал, что в БЦ "Гранд Сетунь Плаза" сначала произошло небольшое возгорание, но затем пламя стало максимально быстро распространяться по всему зданию. Кроме того, из-за сильного огня начала падать обшивка здания, а также лопаться стекла в окнах.

Движение транспорта уже перекрыто по улице Горбунова из-за возгорания в здании. На месте работают оперативные службы города.

Водителей призвали выбирать пути объезда. Пожару присвоен 5-й, максимальный ранг сложности. По некоторым данным, в горящем центре могут находиться люди. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

