Людей эвакуировали из горящего БЦ "Гранд Сетунь плаза" на западе столицы

На западе Москвы загорелся бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза". Он находится на улице Горбунова.

Там идет полная эвакуация. Пожару присвоили третий уровень сложности. Огонь уже охватил четыре этажа. По словам очевидцев, возгорание произошло на первом.

Информации о пострадавших пока нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

