Пожар произошел в БЦ "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы

Пожар охватил бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Открытое горение зафиксировали с первых четырех этажей. Объявлен третий ранг пожара из пяти.

