Трое детей погибли под Воронежем. Там обрушились плиты недостроенной дачи. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Погибшие – мальчики в возрасте от 7 до 12 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.