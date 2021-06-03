Два грузовика столкнулись на Щелковском шоссе

В Москве на Щелковском шоссе произошла авария. Там столкнулись два грузовика.

В районе ДТП сформировался затор. На месте работают оперативные службы. О пострадавших причинах происшествия не сообщается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.