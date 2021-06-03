Из-за оползня в Поволжской деревне проваливаются дома

Поволжская деревня Караулово рискует провалиться под землю. Все из-за оврага. Он образовался, когда соседнее селение отключили от воды. Она накапливалась, а потом начала размывать почву.

Месяц назад через поселок пролегла трещина. На ее пути оказался жилой дом. Старики, которые там жили, переехали к соседям, а через несколько дней земля обвалилась и половина их дома оказалась под землей.

В администрации им предложили переехать в заброшенный детский лагерь в 25 километрах от Караулова. Те, разумеется, отказались. Ситуация обостряется тем, что рядом с оврагом проходят коммуникации – газ и водопровод. Все жители под угрозой. Ночью обрушилась стена еще одного дома. Сейчас на месте работают аварийные бригады.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.