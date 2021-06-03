Пожар в здании в Хлебном переулке локализован

Пожар в двухэтажном здании в Хлебном переулке локализован, сообщили в МЧС.

В министерстве подчеркнули, что сведений о пострадавших не поступало. В ходе тушения пожара из здания был выведен один человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.