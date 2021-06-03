Один человек пострадал в ДТП на Ореховом бульваре

На юге Москвы столкнулись две иномарки. Как рассказали свидетели, автомобиль Infiniti на большой скорости вылетел на перекресток на красный свет и сбил Daewoo Matiz, который собирался поворачивать. В итоге машины разбиты, снесен столб, а водитель Daewoo Matiz с черепно-мозговой травмой оказался в больнице.

На Третьем транспортном кольце сгорел грузовик. Пожар случился в районе Русаковской эстакады. По словам водителя и пассажира, сначала огонь появился под капотом, и, буквально, за одну – две минуты пламя охватило всю машину. Самостоятельно потушить грузовик не успели, а пока ехали пожарные, автомобиль полностью сгорел. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.