Новости мира: в Иркутске задержали семью, которая воровала товары из грузовиков

В Иркутске задержали семью, которая грабила фуры. Преступники делали это по ночам, выезжая на дороги в Красноярском крае. Мужчина и двое его сыновей пристраивались позади грузовиков, снимали в своем автомобиле лобовое стекло и воровали вещи. А жена главы семьи занималась продажей похищенных товаров.

В Химках в квартире жилого дома взорвался холодильник. По версии следствия, произошла утечка фреона и взрыв. Хлопок был такой силы, что сломало бетонную стену и выбило пластиковую оконную раму.

Снегопад с метелью в начале мая накрыл уже многие российские регионы. На улицах уже образовались сугробы. Снег выпал в Тюмени и в более южных районах: Казани, Уфе, Нижнем Новгороде и Ульяновске.

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