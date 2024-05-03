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03 мая, 16:30

Происшествия

Новости мира: пожар произошел на металлургическом заводе в Берлине

Новости мира: пожар произошел на металлургическом заводе в Берлине

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Сильный пожар начался на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании в Берлине. В результате ЧП часть города накрыло токсичным дымом. Жителям рекомендуют закрыть окна, отключить кондиционеры и не выходить на улицу. По данным СМИ, в одном из зданий находились химикаты, которые могут представлять потенциальную угрозу для населения.

Тем временем в Саудовской Аравии крыша мечети университета обрушилась из-за сильного ливня. В нескольких регионах страны после наводнений закрыли школы. Национальный метеорологический центр объявил красный уровень тревоги для ряда районов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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