Новости регионов: машина влетела в опору ЛЭП в Якутске

ДТП произошло в Якутске в ночь на 3 мая. Легковая машина на большой скорости влетела в опору линии электропередачи, от автомобиля осталась груда металлолома. Провода сорвало, линию пришлось отключать на несколько часов для восстановления.

Под Благовещенском с 1 мая продолжают тушить крупный природный пожар. Борьбу с огнем осложняет сильный ветер. Начался пожар с одного участка, где дачник решил сжечь мусор. Ветер моментально разнес искры и пламя по соседним участкам, а после огонь перекинулся на ближайший лес. Вспыхнули также сопки, заросшие высокой травой и кустарником.

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