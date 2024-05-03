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03 мая, 07:45

Происшествия

Новости регионов: машина влетела в опору ЛЭП в Якутске

Новости регионов: машина влетела в опору ЛЭП в Якутске

Пожар потушили в административном здании на улице Буракова

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Спасатели продолжают тушить пожар в здании на востоке Москвы

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ДТП произошло в Якутске в ночь на 3 мая. Легковая машина на большой скорости влетела в опору линии электропередачи, от автомобиля осталась груда металлолома. Провода сорвало, линию пришлось отключать на несколько часов для восстановления.

Под Благовещенском с 1 мая продолжают тушить крупный природный пожар. Борьбу с огнем осложняет сильный ветер. Начался пожар с одного участка, где дачник решил сжечь мусор. Ветер моментально разнес искры и пламя по соседним участкам, а после огонь перекинулся на ближайший лес. Вспыхнули также сопки, заросшие высокой травой и кустарником.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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