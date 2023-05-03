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03 мая, 23:15

Происшествия

Следственный комитет РФ завел дело о теракте из-за попытки нанести удар по Кремлю

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Накануне ночью Кремль атаковали два беспилотника. Их сбили благодаря совместной работе военных и спецслужб. Пострадавших от обломков нет. Обошлось без разрушений. Владимира Путина в момент попытки атаки в Кремле не было, это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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