Следственный комитет РФ завел дело о теракте из-за попытки нанести удар по Кремлю

Накануне ночью Кремль атаковали два беспилотника. Их сбили благодаря совместной работе военных и спецслужб. Пострадавших от обломков нет. Обошлось без разрушений. Владимира Путина в момент попытки атаки в Кремле не было, это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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