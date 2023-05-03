Новости часа: СК возбудил уголовное дело после попытки нанесения удара по Кремлю

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В связи с попыткой нанесения удара по Кремлю возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России.

Соединенные Штаты выделяют Киеву новую военную помощь на сумму в 300 миллионов долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Пассажиров севшего в Сочи самолета Стамбул – Москва доставит в Домодедово резервный борт, сообщила авиакомпания.

