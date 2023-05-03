Центр Москвы временно перекроют 4 мая

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03 мая, 23:00

Происшествия

Новости часа: СК возбудил уголовное дело после попытки нанесения удара по Кремлю

Новости часа: СК возбудил уголовное дело после попытки нанесения удара по Кремлю

Следствие возбудило уголовное дело после попытки атаковать Кремль

"Московский патруль": более 3 тыс бутылок с сомнительным алкоголем изъяли в Подмосковье

"Московский патруль": СК возбудил дело после инцидента с ребенком в одном из кафе столицы

"Московский патруль": до 12 лет тюрьмы грозит подозреваемым в избиении баскетболиста ЦСКА

Пожар на площади 1,5 тыс "квадратов" произошел в Приморье

Медведев после атаки дронов на Кремль призвал физически устранить Зеленского

Москва назвала терактом попытку Киева атаковать Кремль

"Рейд 112": три автомобиля столкнулись на Беговой улице

Медведев после украинской атаки на Кремль призвал к физическому устранению Зеленского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В связи с попыткой нанесения удара по Кремлю возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России.

Соединенные Штаты выделяют Киеву новую военную помощь на сумму в 300 миллионов долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Пассажиров севшего в Сочи самолета Стамбул – Москва доставит в Домодедово резервный борт, сообщила авиакомпания.

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