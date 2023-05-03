Пожар на площади 1,5 тыс "квадратов" произошел в Приморье

Сильный произошел пожар в Приморье. Там горят отходы лесопроизводства и сухая трава. В огне уже находятся 1,5 тысячи "квадратов". Люди напуганы. Они выкладывают в Сеть видео с клубами черного дыма. Местное МЧС успокаивает, угрозы строениям нет. Краевая прокуратура начала проверку. Она определит, все ли меры безопасности соблюдала лесоперерабатывающая компания.

Сильный пожар произошел в 50 километрах от Екатеринбурга. Огонь охватил уже три дома. Кадры появились в телеграм-каналах. В МЧС уточнили, что пожарные уже на месте. Информации о пострадавших пока не было. В Екатеринбурге сейчас стоит небывалая жара. Сегодня там был побит температурный рекорд 44-летней давности. В течение дня температура воздуха добралась почти до плюс 28 градусов.

На трассе в Краснодарском крае задержали подозреваемых в убийстве мужчины и женщины. Об этом сообщает региональный Следственный комитет. Пропавшие 5 дней назад были коллегами-аниматорами. По данным краевой прокуратуры, молодые люди по дороге домой пробили колесо на машине. Занялись ремонтом, а затем перестали выходить на связь. В понедельник их автомобиль нашли сожженным. По данным следствия, трое подозреваемых напали на аниматоров на трассе, забрали у них деньги и банковские карты. Следователи обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, погибшую девушку до сих пор ищут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.