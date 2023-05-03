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03 мая, 21:15

Происшествия

Медведев после атаки дронов на Кремль призвал физически устранить Зеленского

Медведев после атаки дронов на Кремль призвал физически устранить Зеленского

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после атаки дронов на Кремль призвал физически устранить украинского лидера Владимира Зеленского и его окружение. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Политик считает, что Зеленский не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. В свое время немецкий диктатор Адольф Гитлер также не подписывал его. Он подчеркнул, что всегда найдется "сменщик", как зиц-президент адмирал Карл Дениц.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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