Медведев после атаки дронов на Кремль призвал физически устранить Зеленского

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после атаки дронов на Кремль призвал физически устранить украинского лидера Владимира Зеленского и его окружение. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Политик считает, что Зеленский не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. В свое время немецкий диктатор Адольф Гитлер также не подписывал его. Он подчеркнул, что всегда найдется "сменщик", как зиц-президент адмирал Карл Дениц.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

