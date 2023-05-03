Москва назвала терактом попытку Киева атаковать Кремль

Москва назвала терактом и покушением на президента РФ попытку Киева атаковать Кремль. Об этом сообщили в пресс-службе главы российского государства. Ночью 3 мая два беспилотника были направлены на Кремль, где расположена резиденция Путина. Их сбили в результате совместных действий военных и спецслужб, использовали системы радиолокационной борьбы. В результате падения осколков пострадавших и разрушений нет. Путина не было в Кремле в момент попытки атаки, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В пресс-службе добавил, что Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара, где и когда посчитает нужным.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после атаки дронов на Кремль призвал физически устранить президента Украины Владимира Зеленского и его окружение. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Он сказал, что Зеленский не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Немецкий диктатор Адольф Гитлер, как известно, его тоже не подписывал.

В Москве приняли решение о запрете на запуск беспилотников с сегодняшнего дня. За исключением дронов, которые используют государственные власти. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. Он уточнил, что решение направлено на то, чтобы предотвратить несанкционированное использование БПЛА, которые могут создать трудности для работы правоохранителей. Также мэр напомнил: нарушение запрета влечет административную и уголовную ответственность

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