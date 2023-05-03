Новости часа: военные ВСУ выпустили восемь "натовских" снарядов по Донецку и Макеевке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска выпустили восемь "натовских" снарядов по Донецку и Макеевке. Об этом сообщили местные власти.

Никаких переговоров с режимом президента Украины Владимира Зеленского быть не может. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Превышение норм уровня шума выявили на нескольких улицах Москвы. Это данные Мосэкомониторинга.