18:30Политика
Новости часа: военные ВСУ выпустили восемь "натовских" снарядов по Донецку и Макеевке
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска выпустили восемь "натовских" снарядов по Донецку и Макеевке. Об этом сообщили местные власти.
Никаких переговоров с режимом президента Украины Владимира Зеленского быть не может. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Превышение норм уровня шума выявили на нескольких улицах Москвы. Это данные Мосэкомониторинга.