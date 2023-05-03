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18:30

Политика

Новости часа: военные ВСУ выпустили восемь "натовских" снарядов по Донецку и Макеевке

Новости часа: военные ВСУ выпустили восемь "натовских" снарядов по Донецку и Макеевке

Мусорный контейнер опрокинулся на Северо-Восточной хорде

Подросток устроил стрельбу в одной из школ в столице Сербии

Самолет из Стамбула аварийно приземлился в Сочи

Пассажирский лайнер из Стамбула запросил экстренную посадку в Сочи

Пассажирский самолет из Турции готовится к экстренной посадке в Сочи

ФСБ разоблачила сеть украинских агентов, которые готовили взрывы в Крыму

Новости часа: в Кремле заявили о праве РФ ответить на атаку дронов

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Краснодарском крае из-за атаки беспилотника

Новости часа: пресс-служба Кремля сообщила, что ущерба в результате атаки Украины нет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска выпустили восемь "натовских" снарядов по Донецку и Макеевке. Об этом сообщили местные власти.

Никаких переговоров с режимом президента Украины Владимира Зеленского быть не может. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Превышение норм уровня шума выявили на нескольких улицах Москвы. Это данные Мосэкомониторинга.

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