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Происшествия

Новости часа: в Кремле назвали терактом атаку украинского БПЛА по резиденции Путина

Новости часа: в Кремле назвали терактом атаку украинского БПЛА по резиденции Путина

Пропавший вертолет Ми-2 приземлился в пункте назначения в Забайкалье

В Кремле назвали атаку украинского беспилотника попыткой покушения на Путина

Украина пыталась нанести удар по Кремлю в ночь на 3 мая

Подозреваемых в убийстве аниматоров задержали на Кубани

Девять человек стали жертвами стрельбы в школе в Белграде

Новости часа: Собянин принял решение провести капремонт Ледового дворца "Крылатское"

Резервуар с нефтепродуктами загорелся на Кубани из-за атаки беспилотника

Полиция задержала подозреваемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа в столице

Все члены задержанной в Крыму группы агентов разведки Украины арестованы – УФСБ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Киев пытался нанести удар БПЛА по кремлевской резиденции Владимира Путина. Это расценивается как теракт, заявили в Кремле.

Флагманский центр Боткинской больницы нужно достроить в 2023 году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Речной маршрут от Северного речного вокзала до причала Захарково возобновил работу. Об этом заявили в Дептрансе.

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