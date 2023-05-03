Новости часа: в Кремле назвали терактом атаку украинского БПЛА по резиденции Путина

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Киев пытался нанести удар БПЛА по кремлевской резиденции Владимира Путина. Это расценивается как теракт, заявили в Кремле.

Флагманский центр Боткинской больницы нужно достроить в 2023 году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Речной маршрут от Северного речного вокзала до причала Захарково возобновил работу. Об этом заявили в Дептрансе.