В Кремле назвали атаку украинского беспилотника попыткой покушения на Путина

Москва расценивает попытку удара Киева как покушение на президента накануне Дня Победы и как теракт. Военные и спецслужбы ночью вывели из строя два беспилотника, которые были направлены на Кремль. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

Сбить БПЛА удалось в результате своевременных действий с применением систем радиоэлектронной борьбы. В итоге пострадавших нет, как и ущерба. Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара где и когда посчитает нужным, подчеркнули в Кремле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



