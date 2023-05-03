Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:15

Происшествия

В Кремле назвали атаку украинского беспилотника попыткой покушения на Путина

В Кремле назвали атаку украинского беспилотника попыткой покушения на Путина

Украина пыталась нанести удар по Кремлю в ночь на 3 мая

Подозреваемых в убийстве аниматоров задержали на Кубани

Девять человек стали жертвами стрельбы в школе в Белграде

Новости часа: Собянин принял решение провести капремонт Ледового дворца "Крылатское"

Резервуар с нефтепродуктами загорелся на Кубани из-за атаки беспилотника

Полиция задержала подозреваемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа в столице

Все члены задержанной в Крыму группы агентов разведки Украины арестованы – УФСБ

Пассажир столичного метро избил пенсионера после того, как тот споткнулся о его ногу

Наводнение произошло в канадском городе Квебек

Москва расценивает попытку удара Киева как покушение на президента накануне Дня Победы и как теракт. Военные и спецслужбы ночью вывели из строя два беспилотника, которые были направлены на Кремль. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

Сбить БПЛА удалось в результате своевременных действий с применением систем радиоэлектронной борьбы. В итоге пострадавших нет, как и ущерба. Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара где и когда посчитает нужным, подчеркнули в Кремле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиябезопасностьвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика