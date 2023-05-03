Подозреваемых в убийстве аниматоров задержали на Кубани

Подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на трассе в Краснодарском крае задержали. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

Пропавшие пять дней назад были коллегами-аниматорами. По данным краевой прокуратуры, молодые люди по дороге домой пробили колесо на машине, сначала они занялись ремонтом, а затем перестали выходить на связь. В понедельник, 1 мая, их автомобиль нашли сожженным.

По данным следствия, трое подозреваемых напали на аниматоров на трассе, забрали у них деньги и банковские карты. Следователи обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, погибшую девушку до сих пор ищут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.