Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:15

Происшествия

Подозреваемых в убийстве аниматоров задержали на Кубани

Подозреваемых в убийстве аниматоров задержали на Кубани

Девять человек стали жертвами стрельбы в школе в Белграде

Новости часа: Собянин принял решение провести капремонт Ледового дворца "Крылатское"

Резервуар с нефтепродуктами загорелся на Кубани из-за атаки беспилотника

Полиция задержала подозреваемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа в столице

Все члены задержанной в Крыму группы агентов разведки Украины арестованы – УФСБ

Пассажир столичного метро избил пенсионера после того, как тот споткнулся о его ногу

Наводнение произошло в канадском городе Квебек

Около 11 тыс человек эвакуировали из-за землетрясения в китайской провинции Юньнань

Троих россиян задержали на острове Бали после посещения храма

Подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на трассе в Краснодарском крае задержали. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

Пропавшие пять дней назад были коллегами-аниматорами. По данным краевой прокуратуры, молодые люди по дороге домой пробили колесо на машине, сначала они занялись ремонтом, а затем перестали выходить на связь. В понедельник, 1 мая, их автомобиль нашли сожженным.

По данным следствия, трое подозреваемых напали на аниматоров на трассе, забрали у них деньги и банковские карты. Следователи обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, погибшую девушку до сих пор ищут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика