Резервуар с нефтепродуктами загорелся на Кубани из-за атаки беспилотника

На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами из-за атаки беспилотника. Огнем объято 20 тысяч кубометров, сообщили в экстренных службах.

В поселке Волна, где случился пожар, находится Таманский перегрузочный комплекс нефти и нефтепродуктов. Огонь тушат почти 200 спасателей и пять пожарных поездов. Чтобы локализовать пламя, используют так называемую "пенную атаку".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пострадавших нет, местным жителям ничего не угрожает. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.