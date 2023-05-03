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Происшествия

Резервуар с нефтепродуктами загорелся на Кубани из-за атаки беспилотника

Резервуар с нефтепродуктами загорелся на Кубани из-за атаки беспилотника

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На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами из-за атаки беспилотника. Огнем объято 20 тысяч кубометров, сообщили в экстренных службах.

В поселке Волна, где случился пожар, находится Таманский перегрузочный комплекс нефти и нефтепродуктов. Огонь тушат почти 200 спасателей и пять пожарных поездов. Чтобы локализовать пламя, используют так называемую "пенную атаку".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пострадавших нет, местным жителям ничего не угрожает. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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