Пассажир столичного метро избил пенсионера после того, как тот споткнулся о его ногу

Пенсионера избили в метро за то, что он споткнулся о вытянутую ногу другого пассажира. Видео опубликовала московская прокуратура.

Мужчина шел по вагону и за пакетами не заметил ноги другого пассажира. Словесный конфликт перерос в драку. На место пришлось вызывать скорую помощь. Теперь пассажира, избившего пенсионера, могут привлечь к ответственности по уголовной статье о побоях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.