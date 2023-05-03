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Происшествия

Пассажир столичного метро избил пенсионера после того, как тот споткнулся о его ногу

Пассажир столичного метро избил пенсионера после того, как тот споткнулся о его ногу

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Пенсионера избили в метро за то, что он споткнулся о вытянутую ногу другого пассажира. Видео опубликовала московская прокуратура.

Мужчина шел по вагону и за пакетами не заметил ноги другого пассажира. Словесный конфликт перерос в драку. На место пришлось вызывать скорую помощь. Теперь пассажира, избившего пенсионера, могут привлечь к ответственности по уголовной статье о побоях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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