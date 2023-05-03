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Около 11 тыс человек эвакуировали из-за землетрясения в китайской провинции Юньнань

Около 11 тыс человек эвакуировали из-за землетрясения в китайской провинции Юньнань

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Почти три тысячи зданий разрушены или повреждены в результате землетрясения в китайской провинции Юньнань. Власти эвакуировали из пострадавших районов 11 тысяч человек. Созданы 34 временных убежища. Для проведения спасательных работ мобилизовали почти 2,5 тысячи специалистов.

По предварительным данным, погибших нет. Трое жителей получили легкие травмы. Как сообщили сейсмологи, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе города Баошань с миллионным населением. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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