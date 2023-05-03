Троих россиян задержали на острове Бали после посещения храма

Троих россиян задержали на Бали после посещения храма. В полицию на туристов пожаловались священнослужители. Им не понравилось, что две женщины и мужчина устроили у подножья одного из темплов танцы с фотосессией. Одежду и некоторые позы балийцы посчитали оскорбительными.

В данный момент идет проверка этого инцидента. Наказание будет зависеть от показаний служителей храма. Но уже известно, что туристов ждет депортация. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.