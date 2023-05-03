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Происшествия

Пять человек погибли после обстрела ВСУ в Запорожской области

Пять человек погибли после обстрела ВСУ в Запорожской области

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Жертвами ракетного обстрела города Токмак в Запорожской области стали пять человек, еще 15 получили ранения. Об этом заявили в районной администрации.

Сообщается, что по городу ВСУ нанесли три удара за 20 минут, а всего выпустили восемь ракет. Перехватить ПВО смогла не все – одна из ракет попала в кафе "Лагуна", где в это время находились отдыхающие. Две ударили в железнодорожный вокзал и еще одна попала в частный сектор.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоКристина КурумаИван Лозовой
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