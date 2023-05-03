Резервуар с нефтепродуктами загорелся в порту Тамань

В порту Тамань в данный момент горит резервуар с нефтепродуктами. По некоторым данным, его объем составляет 20 тысяч кубических метров.

Пока спасателям не удается справиться с огнем. Пожару, площадь которого составляет 1 200 квадратных метров, присвоили высший ранг сложности.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пострадавших нет, местным жителям ничего не угрожает. В поселке Волна, где случился пожар, находится Таманский перегрузочный комплекс нефти и нефтепродуктов.

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