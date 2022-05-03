СМИ назвали предварительную причину пожара в Мытищах

Причиной пожара в многоквартирном доме в Мытищах могла стать непотушенная сигарета. Ряд СМИ сообщает, что владелец квартиры, в которой и произошло возгорание, мог уснуть с непотушенным окурком.

В результате пожара погибли три человека и пострадали 16. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

