СК завел дело после гибели трех человек в результате пожара в Мытищах

03 мая, 21:00
Следственный комитет завел уголовное дело после гибели трех человек в результате пожара в подмосковных Мытищах. Региональная прокуратура также организовала проверку по факту произошедшего. В результате пожара пострадали 16 человек, среди которых один получил тяжелые травмы, а 15 отравились угарным газом.
Полиция в Москве задержала актера Дмитрия Задорожного за жестокое обращение с животными. В интернет попали кадры, как он избивает своего кота в подъезде дома в Химках. После беседы с правоохранителями мужчину отпустили, но зоозащитники требую привлечь Задорожного к ответственности. На кадрах видно, как он швыряет животное о стену, бьет ногами и наступает ему на лапы. На лестничной площадке даже остались следы крови. При этом сам Задорожный утверждает, что с котом все в порядке.
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский лидер поздравил коллегу с победой на выборах и переизбранием на пост главы государства. Но главной темой беседы стала ситуация на Украине. Владимир Путин проинформировал Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса, а также эвакуации гражданских с "Азовстали". Кроме того, российский лидер обратил внимание на то, что страны Евросоюза игнорируют военные преступления украинских силовиков.
Российская артиллерия поразила еще 11 пунктов управления украинских войск. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования удалось уничтожить тактический ракетный комплекс "Точка-У", зенитный ракетный комплекс "ОСА-АКМ" и три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". ВКС РФ также поразили 39 военных объектов Украины, среди которых два пункта управления и 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
В Москве выдали первые гранты на открытие семи новых заведений общественного питания на общую сумму 11 миллионов рублей. Деньги пойдут на развитие заведений, а сумма выплат зависит от площади кафе. Максимум выделить готовы 5 миллионов рублей на одну точку. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, что столичное правительство будет давать гранты тем, кто готов замещать или открывать такие точки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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