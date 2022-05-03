Прокуратура и СК выясняют обстоятельства пожара в Мытищах

Прокуратура и СК выясняют обстоятельства пожара в многоквартирном доме Мытищах.

Глава НАСА Билл Нельсон заявил, что Россия продолжит сотрудничество по проекту МКС до 2030 года.

Винные ярмарки появятся в Подмосковье в мае.

