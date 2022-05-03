Пожар в жилом доме в Мытищах ликвидирован

Пожар в жилом доме в Мытищах ликвидировали. В результате происшествия погибли три человека, 16 граждан пострадали.

Один из пострадавших получил тяжелые травмы, а остальные отравились угарным газом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

