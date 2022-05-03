Открытое горение в жилом доме в Мытищах ликвидировали

Открытое горение в жилом доме в Мытищах, где погибли три человека, ликвидировано.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: в шестом пакете санкций будут отключение банков РФ от SWIFT, ограничения по нефти.

МВД Приднестровья подтвердило, что в поселке Маяк предотвращена попытка теракта.

