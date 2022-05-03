СК возбудил дело по факту смерти трех человек при пожаре в Мытищах

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после гибели трех человек в результате пожара в Мытищах.

По данным следствия, возгорание произошло в квартире, где находился один из погибших мужчин. К нему на помощь пришли еще двое граждан. Все они погибли.

