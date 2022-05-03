Три человека погибли в результате пожара в Мытищах

Три человека погибли в результате пожара многоквартирном доме в Мытищах. При этом 16 человек пострадали. Один из них получил тяжелые травмы.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать помощь всем эвакуированным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

