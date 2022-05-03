Движение на Минском шоссе затрудненно из-за ДТП

Движение на Минском шоссе в сторону Москвы затруднено из-за аварии. ДТП произошло напротив Сколково.

Из-за происшествия перекрыли несколько полос. Одна из машин в результате перевернулась на крышу. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

