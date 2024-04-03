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Новости

03 апреля, 20:00

Происшествия

Суд арестовал монтера после смертельной аварии на железной дороге под Ярославлем

Суд арестовал монтера после смертельной аварии на железной дороге под Ярославлем

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Монтера, пустившего автобус на переезд под Ярославлем, где в результате аварии погибли семь человек, арестовали на два месяца. Такое решение принял Переславский районный суд Ярославской области. Мужчина исполнял обязанности дежурного по железнодорожному переезду.

По предварительным данным, он отключил автоматические устройство заграждения, освободив проезд автобусу. Свою вину мужчина признал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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